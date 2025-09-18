В Чувашии появится промышленный кластер «Барс» в сфере беспилотных систем

В Чувашской Республике запускается промышленный кластер «Барс» в сфере беспилотных авиационных и роботизированных систем. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Олег Николаев.

«Уверен, что кластер «БАРС» откроет значительные возможности для инноваций, привлечения инвестиций и масштабного развития предприятий региона», — пишет Олег Николаев.

Проект является первым этапом создания в республике трех новых промышленных кластеров до 2030 года. «Барс» объединит научное сообщество, промышленность и бизнес, чтобы продвигать разработки Чувашии на федеральный и международный рынок.

Марк Халитов