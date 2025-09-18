Татарстан вошел в топ-5 регионов по оплате билетов «Пушкинской картой»

За первое полугодие 2025 года в Татарстане по «Пушкинской карте» было продано более 568 тыс. билетов. Республика вошла в пятерку лидеров среди регионов России. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Наибольшим спросом у молодых жителей Татарстана пользуются кинотеатры (147,7 тыс. билетов) и дворцы культуры с клубами (143,3 тыс.). Также молодежь активно посещает театры (82,9 тыс. билетов) и музеи с галереями (67,6 тыс.).

По объему средств, вырученных по программе, Татарстан занимает третье место в стране — сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

За первые шесть месяцев этого года в Татарстане «Пушкинскую карту» оформили более 341 тыс. молодых людей. Это позволило республике занять 4-е место в России по количеству выпущенных карт, уступая только Москве (995 тыс.), Санкт-Петербургу (606 тыс.) и Краснодарскому краю (370 тыс.).

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила повысить возрастное ограничение для пользователей «Пушкинской карты» до 24 лет.

Анна Кайдалова