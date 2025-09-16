У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли активы на 13 млрд рублей

Волжский городской суд Волгоградской области по иску Генпрокуратуры конфисковал активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму свыше 13 млрд руб. Решение приведено к немедленному исполнению, ответчики полностью признали претензии, сообщает «Ъ».

Изначально заявление подавалось в Октябрьский районный суд Краснодара, но Четвертый кассационный суд передал дело в Волгоград из-за связей семьи Траховых в судебной системе Краснодарского края и Адыгеи. Первоначально речь шла об имуществе кадастровой стоимостью 2,5 млрд руб., затем была проведена рыночная переоценка и добавлены новые объекты.

В федеральную собственность перешли 214 объектов недвижимости общей стоимостью более 13 млрд руб. В списке значатся: 100 долей ООО «ТК Монорама Адыге» и ООО «Лаки» стоимостью 5,5 млрд руб., 118 земельных участков площадью 26 га за 3,7 млрд руб., 71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м за 3 млрд руб., 11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м стоимостью 1,1 млрд руб., а также 14 незавершенных строительством объектов площадью 3,8 тыс. кв. м за 74 млн руб.

Аслан Трахов руководил судебной системой Адыгеи с 1998 по 2019 год, сейчас имеет статус судьи в отставке. Прокуратура установила, что фигурант оформлял земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре на отца супруги Светланы Траховой, жену и сына Рустема Трахова. Последний возглавлял Прикубанский районный суд Краснодара, затем стал судьей этого же суда.

Светлана Трахова работала управделами Адыгейского государственного университета и ушла на пенсию в 2019 году. Несмотря на должность, с 2002 по 2019 год она приобрела 25 объектов недвижимости кадастровой стоимостью около 80 млн руб., включая дом с участком в Краснодаре и несколько объектов в Сочи. Став пенсионеркой, продала 15 объектов стоимостью 40 млн руб.

Дочь судьи Сусана Коблева (Трахова) купила 68 объектов кадастровой стоимостью более 520 млн руб.: квартиры, дома и участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них стоимостью 285 млн руб. продала, остальные использовала под салоны красоты, учредителем которых являлась.

После отставки Аслана Трахова в 2019 году номинальные владельцы начали возвращать активы в семью экс-судьи. В ходе процесса Аслан и Рустем Траховы признали, что использовали служебное положение для приобретения недвижимости и компаний. Их представитель подтвердил, что активы фактически принадлежали судьям, приобретались через доверенных лиц и оформлялись на подконтрольных граждан.