Экс-глава ВС Адыгеи согласился на конфискацию активов на 2 млрд руб

Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов полностью признал иск Генпрокуратуры о конфискации принадлежащих ему активов. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналогичное заявление сделал сын фигуранта, судья краснодарского суда Рустем Трахов. Оба участника дела согласились с требованием надзорного ведомства обратить в доход государства активы, компании и недвижимость стоимостью около 2 млрд руб.

Сегодня в Волжском горсуде Волгоградской области прошло предварительное слушание по иску, инициированному генеральным прокурором Игорем Красновым, к Аслану и Рустему Траховым, а также связанным с ними лицам. По версии надзора, Траховы, используя служебное положение, незаконно завладели активами и компаниями в Адыгее и Краснодарском крае.

Изучив материалы дела, Траховы признали их требования законными и обоснованными. Первым заявление в суд направил Рустем Трахов, затем отдельное обращение подал Аслан Трахов, бывший председатель Верховного суда Адыгеи.

В обращении Трахов-старший отметил, что использовал служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний, а бизнес-активы часто оформлялись на родственников и номинальных лиц для сокрытия от контролирующих органов.

Отец и сын согласились с тем, чтобы их коррупционное имущество было обращено в доход государства, и попросили суд удовлетворить требования Генпрокуратуры.

Ранее по аналогичному иску Генпрокуратуры у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его соучастников были изъяты активы на сумму около 13 млрд руб. Господин Чернов также признал свою ответственность за коррупционное правонарушение.