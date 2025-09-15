Главные новости за 15 сентября. Сочи

Спасатели эвакуировали из каньона реки Куапсе в Сочи семью туристов из Тульской области с шестимесячным ребенком, которые заблудились во время прогулки по водопадам в Мамедовом ущелье. Туристы, осматривавшие водопады в Мамедовом ущелье, сбились с маршрута и поднялись вверх по каньону реки Куапсе.

Высшая квалификационная коллегия судей согласилась с представлением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Экс-судье инкриминируются ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения), которые предусматривают наказание до семи и до 10 лет лишения свободы соответственно.

В пункте пропуска Адлер таможенники обнаружили в приборной панели автомобиля Volkswagen Golf тайник с 550 пачками сигарет без российских акцизных марок, которые водитель пытался незаконно ввезти из Абхазии. Нарушитель объяснил, что знал о запрете на ввоз такого количества табачных изделий в Россию, поэтому решил спрятать товар в машине.

По предварительным данным территориальных избирательных комиссий, в Сочи за действующего главу Краснодарского края проголосовали 74,8% избирателей. В городе явка составила почти 58%, свои голоса на выборах губернатора края отдали около 280 тыс. жителей.

Хоккейный клуб «Сочи» встречался на своем льду с челябинским «Трактором» в матче четвертого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:4.