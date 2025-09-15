ВККС одобрила возбуждение дела против бывшего судьи из Сочи

Высшая квалификационная коллегия судей согласилась с представлением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Экс-судье инкриминируются ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения), которые предусматривают наказание до семи и до 10 лет лишения свободы соответственно.

Полномочия Валерия Слуки были прекращены досрочно в феврале 2023 года по решению краевой квалификационной коллегии судей после проверки, выявившей систематические нарушения. В частности, речь шла примерно о 200 незаконных решениях по вопросам распоряжения земельными участками и легализации самовольных построек, значительная часть которых впоследствии отменялась апелляционной инстанцией.

Валерий Слука родился в 1959 году в Усть-Лабинске. Судейскую карьеру начал в 2004 году, а в 2014-м был назначен заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Мария Удовик