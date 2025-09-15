На границе с Абхазией обнаружили 110 тысяч сигарет в панели Volkswagen

В пункте пропуска Адлер таможенники обнаружили в приборной панели автомобиля Volkswagen Golf тайник с 550 пачками сигарет без российских акцизных марок, которые водитель пытался незаконно ввезти из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При таможенном и пограничном контроле сотрудники направили подозрительный автомобиль на сканирование с применением МИДК. По результатам проверки выявили неоднородную зону, указывающую на возможное размещение посторонних предметов.

Досмотр транспортного средства подтвердил подозрения — в приборной панели нашли скрытый тайник. Из него извлекли 550 пачек (110 тыс. штук) сигарет марки King Black Titan. О товарах в этом месте гражданин до начала контроля не сообщал.

Нарушитель объяснил, что знал о запрете на ввоз такого количества табачных изделий в Россию, поэтому решил спрятать товар в машине. На сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачную продукцию и автомобиль, который использовался для перевозки с сокрытием, изъяли. Возбудили административное производство по частям 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ (контрабанда).

Мария Удовик