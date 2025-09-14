ХК «Сочи» уступил «Трактору»

Хоккейный клуб «Сочи» встречался на своем льду с челябинским «Трактором» в матче четвертого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Команды по-разному провели прошлый тур. Если сочинцы одержали победу на родном льду над грозным ЦСКА (2:0), то челябинцы потерпели чувствительное поражение на выезде от СКА (2:5).

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер. На девятой минуте гости удвоили преимущество усилиями Степана Горбунова. В начале второго периода южане остались в меньшинстве, но Даниил Сероух сумел найти брешь в обороне соперника и вернул интригу в матче. На 24-й минуте отличился защитник «Трактора» Сергей Телегин. На 36-й минуте Денис Венгрыжановский помог «леопардом» снова сократить отставание в счете, а через десять минут Матвей Гуськов точным ударом порадовал зрителей на трибунах. Игра перешла в овертайм, где победный гол «Трактора» забил Пьеррик Дюбе. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:4.

После четырех матчей «леопарды» имеют в активе пять очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 16-го сентября на своем льду с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Будущий соперник с восемью очками идет на первом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев