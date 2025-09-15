Более 70% сочинцев проголосовали за Вениамина Кондратьева на выборах губернатора

По предварительным данным территориальных избирательных комиссий, в Сочи за действующего главу Краснодарского края проголосовали 74,8% избирателей. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В городе явка составила почти 58%, свои голоса на выборах губернатора края отдали около 280 тыс. жителей. Избирательные комиссии отмечают высокую активность сочинцев, подчеркнув, что участие в кампании демонстрирует ответственность граждан за будущее региона и города.

Параллельно продолжается обработка бюллетеней по выборам в городское собрание Сочи. В муниципалитете распределяются 50 мандатов в 15 многомандатных округах. По данным ТИК Приморская, поступление и обработка протоколов участковых комиссий еще не завершены.

С 12 по 14 сентября в Краснодарском крае проходили выборы губернатора и депутатов городского собрания. В Сочи для голосования было открыто 243 участка.

В избирательной кампании участвовали четыре кандидата: действующий глава региона Вениамин Кондратьев («Единая Россия»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). На выборах 2020 года действующего губернатора поддержали 82,97% избирателей. Тогда в голосовании приняли участие более 2,8 млн жителей края.

Мария Удовик