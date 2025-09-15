Туристы из Тулы с полугодовалым ребенком заблудились в горах Сочи

Спасатели эвакуировали из каньона реки Куапсе в Сочи семью туристов из Тульской области с шестимесячным ребенком, которые заблудились во время прогулки по водопадам в Мамедовом ущелье. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне вечером. Туристы, осматривавшие водопады в Мамедовом ущелье, сбились с маршрута и поднялись вверх по каньону реки Куапсе. В этом районе отсутствовала мобильная связь. Только добравшись до возвышенности, семья смогла дозвониться по номеру 112 и попросить помощи.

К месту происшествия выехали сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России. Используя альпинистское оборудование, они совместно с городской и краевой службами спасения вывели семью из горнолесной местности.

После эвакуации туристов передали медикам скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавших и отпустили их в гостиницу. Семья приехала отдыхать в Сочи из Тульской области.

Мария Удовик