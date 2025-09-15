Главные новости к утру 15 сентября

По данным ЦИК, к утру 15 сентября 100% протоколов на выборах губернаторов было подсчитано в ЕАО (победила Мария Костюк), в Свердловской области (победил Денис Паслер), в Курской области (победил Александр Хинштейн), в Камчатском крае (победил Владимир Солодов), в Архангельской области (победил Александр Цыбульский), в Пермском крае (победил Дмитрий Махонин), в Брянской области (победил Александр Богомаз), в Севастополе (победил Михаил Развожаев), в Ленинградской области (победил Александр Дрозденко), в Оренбургской области (победил Евгений Солнцев), в Республике Коми (победил Ростислав Гольдштейн), в Чувашии (победил Олег Николаев), а также в Костромской области (победил Сергей Ситников). Все победители — кандидаты от «Единой России» и уже действующие главы регионов.

При разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где утром 15 сентября взорвалась газовоздушная смесь, сотрудники регионального ГУ МЧС России обнаружили погибшего 56-летнего мужчины. По уточненным данным, пострадало три человека, в том числе 12-летняя девочка.

Суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы студента РУДН Арби Дукаева. Его признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), а именно запрещенной в России организации «Исламское государство». Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Президент США Дональд Трамп назвал европейские санкции против России «недостаточно жесткими». Он подчеркнул, что США не могут действовать «на полную» в плане антироссийских санкций, пока Европа продолжает закупать у России нефть.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны НАТО и ЕС подумать над введением бесполетной зоны над территорией Украины. Он сказал, что «было бы выгодно», если бы Украина попросила третьих страны сбивать беспилотники в ее воздушном пространстве.

Команда Team Falcons, в состав которой входит российский киберспортсмен Станислав Поторак, стала победителем турнира по Dota 2 The International, проходившего в немецком Гамбурге. В гранд-финале Team Falcons обыграли китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3:2.

Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK планировал инвестировать 1 млрд руб., находится в стадии ликвидации. Участники рынка называют шаг логичным, команда проекта уже перешла в контур университета ИТМО, а ответственная за разработку ассоциация говорит, что технология будет развиваться силами профильного сообщества.

Спрос на энергетический и металлургический уголь на азиатском рынке в начале сентября сократился. Продолжительные выходные привели к остановке некоторых коксохимических производств, а электростанции поставили на паузу пополнение запасов из-за похолодания. Российских угольщиков в таких условиях поддерживает ослабление рубля.

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области ООО «Ланта». По версии надзора, его владельцы Александр Зайцев и Александр Васильев поддерживают, в том числе финансово, украинские вооруженные и террористические формирования, а для легализации средств используют парк-отель «Берендей».