Обнаружен погибший на месте взрыва газа в Ангарске

При разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где утром 15 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, сотрудники регионального ГУ МЧС России обнаружили погибшего 56-летнего мужчины. По уточненным данным, пострадало три человека, в том числе 12-летняя девочка. На стационарное лечение помещен один человек.

По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в пострадавшем доме 100 квартир, прописано 250 человек. На момент происшествия из дома эвакуировались 79 человек. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека, включая 12 детей.

В результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир, повреждена внешняя стена. В Ангарске 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации.

На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько. Органами прокуратуры организована проверка в связи с происшествием. Ведомство намерено дать оценку исполнению законодательства в сфере газоснабжения и соблюдения жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Органами следствия расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Влад Никифоров