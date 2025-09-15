Команда Team Falcons с российским киберспортсменом выиграла турнир по Dota 2
Команда Team Falcons, в состав которой входит российский киберспортсмен Станислав Поторак, стала победителем турнира по Dota 2 The International, проходившего в немецком Гамбурге.
В гранд-финале Team Falcons обыграли китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3:2. За победившую команду также выступали игроки из Словакии, Иордании, Дании и США.
Благодаря победе Team Falcons заработала более $1,1 млн. Российские команды PVISION и BB Team заняли третье и четвертое места на турнире.