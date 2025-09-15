МИД Польши призвал НАТО и ЕС обсудить введение бесполетной зоны над Украиной

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны НАТО и ЕС подумать над введением бесполетной зоны над территорией Украины. В интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung он сообщил, что «было бы выгодно», если бы Украина попросила третьих страны сбивать беспилотники в ее воздушном пространстве.

Сикорский также добавил, что с технической точки зрения поддерживать бесполетную зону «союзники могут сообща». Вопрос, по его словам, ранее уже обсуждался при президенте США Джо Байдене.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упало несколько дронов. ВВС страны поднимались по тревоге, а несколько аэропортов временно приостанавливали работу.

Влад Никифоров