Игры закончились

Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK планировал инвестировать 1 млрд руб., находится в стадии ликвидации. Участники рынка называют шаг логичным, команда проекта уже перешла в контур университета ИТМО, а ответственная за разработку ассоциация говорит, что технология будет развиваться силами профильного сообщества. Но пока движок не нашел его поддержки, говорят разработчики, и рынок использует зарубежные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Н-Джинн», юрлицо российского игрового движка (средство разработки видеоигр) с открытым исходным кодом (open source) Nau Engine, ликвидируют, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомился “Ъ”. Процедура стартовала 25 августа, ликвидатором ООО назначена Шахгельдян Гаянэ Георгиевна. Последняя статья в блоге на сайте проекта датирована 25 ноября прошлого года (открытие бета-версии движка), в Telegram-канале — 18 февраля. Тогда стало известно, что техническим сопровождением проекта займется Санкт-Петербургский университет ИТМО при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) (cм. “Ъ” от 18 февраля). Дальнейшее развитие продукта зависит от сообщества разработчиков игровой индустрии, заявляли в Nau Engine.

Единственным акционером ООО «Н-Джинн» с 24 марта 2023 года является АО «Мультипликатор Групп» (владелец Astrum Entertainment). До 10 января 2023 года 100% «Н-Джинн» находилось у Кирилла Примакова — бенефициара АО «Мультипликатор Групп». Выручка юрлица Nau Engine за 2024 год составила 41,6 млн руб. при чистом убытке в 1,6 млн руб.

Движок Nau Engine продолжит развиваться в формате открытого исходного кода, а децентрализованная модель разработки не предполагает наличия юрлица, сообщили в АПРИОРИ. Развитие движка по-прежнему осуществляется силами сообщества разработчиков при экспертной поддержке АПРИОРИ и техническом сопровождении ИТМО. В 2025 году продолжается работа с сообществом разработчиков, сбор обратной связи и внедрение разрабатываемых сторонних модулей. В Astrum Entertainment и VK отказались от комментариев, связаться с Кириллом Примаковым не удалось.

О планах VK разработать отечественный игровой движок “Ъ” сообщал еще в июле 2022 года (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). В числе потенциальных пользователей компания видела не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании. Финансирование версии open source, согласно плану, должно было происходить за счет продаж лицензий на его коммерческую версию, в том числе по подписке. Официально VK сообщил о начале работы над игровым движком только в 2023 году, в его разработку планировалось вложить1 млрд руб., а также сформировать профильную команду.

Ликвидация юрлица Nau Engine была вопросом времени, считают опрошенные “Ъ” разработчики на видеоигровом рынке: «Тем более сообщалось, что часть разработчиков уже перешли в ИТМО, а часть — в другие проекты».

Сам движок, как отмечают собеседники, так и не стал востребованным на рынке, ведь студии продолжают выпускать проекты на зарубежных Unity и Unreal Engine. «В итоге проект мог так и остаться в контуре ИТМО и служить инструментом для экспериментов студентов университета»,— отмечает гендиректор одной из крупных видеоигровых студий.

Юлия Юрасова