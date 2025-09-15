Экстремистов нашли в «Берендее»

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура добивается обращения в доход государства крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области ООО «Ланта». По версии надзора, его владельцы Александр Зайцев и Александр Васильев поддерживают, в том числе финансово, украинские вооруженные и террористические формирования, а для легализации средств используют парк-отель «Берендей». Прокуроры настаивают на признании фигурантов экстремистами и конфискации всех их активов, в том числе бизнеса и недвижимости, так как они могут использоваться против России.

Административный иск, инициированный генпрокурором Игорем Красновым, курирующим противодействие экстремизму в России, рассмотрит Октябрьский райсуд Тамбова. Ответчиками по нему, по данным “Ъ”, выступают Александр Зайцев, его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association.

По данным Генпрокуратуры, Александр Зайцев и его бизнес-партнер Васильев с 2009 года являются собственниками крупного оператора сотовой связи Тамбовской области ООО «Ланта», специализирующегося на телекоммуникационной деятельности (интернет, телевидение и телефония). Организация обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов. Ежегодная выручка компании превышает 1,1 млрд руб., а валовая прибыль — 700 млн руб. Уставный капитал разделен между господами Зайцевым (51%) и Васильевым (49%). В Генпрокуратуре установили, что после событий в Киеве 2014 года Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также введенный против России санкционный режим. Оказывали информационное и материальное содействие участникам протестных акций, проводимых некоммерческой организацией «Фонд борьбы с коррупцией» (признана Московским городским судом в 2021 году экстремистской организацией, ее деятельность в РФ запрещена, ликвидированный иноагент). За пропаганду в 2014–2025 годах в социальных сетях нацистской атрибутики Александр Зайцев был дважды привлечен к административной ответственности.

В 2017 году господа Зайцевы перебрались в Болгарию, где, по данным Генпрокуратуры, приняли участие в создании некоммерческой ассоциации For free Russia association. Господин Зайцев потратил €2,6 тыс. на изготовление агитационных материалов для проведения учредительной конференции, а также арендовал помещение в Софии. Председателем ассоциации является бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков, признанный иноагентом и включенный в 2024 году Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

For free Russia association, считает Генпрокуратура, реализует программы и проекты по дискредитации руководства России, внешней и внутренней политики страны и проч. После начала специальной военной операции Александром Зайцевым было подготовлено обращение от имени ассоциации в правительство Болгарии, в котором он публично осудил действия армии России и призвал к продолжению санкций.

Между тем, уехав в Болгарию, установил надзор, господин Зайцев передал ООО «Ланта» в управление своему партнеру Васильеву, который «продолжает обеспечивать деятельность предприятия и использование его имущества в интересах экстремистского объединения». В том числе контролирует поступление господину Зайцеву выручки от коммерческой деятельности подконтрольных ему активов.

Для вывода полученных в России средств господин Зайцев, по данным ГП, задействовал доверенное лицо, которому предоставил доступ к своим банковским счетам. Последний обналичил и посредством криптовалюты перечислил на счет господина Зайцева в банке UBS SWITXERLAND (Швейцария) более 36 млн руб.

Тем временем за счет финансовых ресурсов подконтрольных фирм господа Зайцевы открыто спонсируют ВСУ, в том числе запрещенные в России националистические террористические бандформирования «Айдар», «Легион Свобода России», «Русский добровольческий корпус».

Так, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году ими обеспечено приобретение автомобильной техники общей стоимостью свыше 24 млн руб. для нужд «Легиона Свобода России» (признан Верховным судом в марте 2023 года террористической организацией и запрещен). Последний на своей странице в соцсетях выразил господину Зайцеву благодарность за это.

В свою очередь, Маргарита Зайцева, установил надзор, поучаствовала в организации аукционов, на которых в поддержку украинских националистических вооруженных формирований собрано более 800 тыс. руб. За счет привлеченных ресурсов для нужд воюющего с 2014 года спецподразделения войск национальной гвардии Украины «Омега» были приобретены приборы ночного видения, носилки, FRV дроны, устройства радиоэлектронной борьбы.

Помимо ООО «Ланта» Александр Зайцев является собственником земельных участков общей площадью 0,2 га и расположенной на них инфраструктуры торгового центра «Апельсин» площадью 4 тыс. кв. м в Тамбове. Сдавая его имущество в аренду, он получает постоянный доход от предпринимательской деятельности. Маргарита Зайцева владеет торговым центром строительных материалов «Башня» площадью 2,9 тыс. кв. м, комплексом складских помещений в Тамбове площадью 3,6 тыс. кв. м и базой отдыха «Берендей», включающей участок площадью 1,6 га и 21 нежилое помещение общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Управление имуществом она осуществляет через доверенное лицо, которое через подконтрольное общество «Парк-Отель “Берендей”» в 2022–2024 годах, по данным Генпрокуратуры, «осуществило легализацию 291,6 млн руб. экстремистов».

В свою очередь, нахождение телекоммуникационной компании под контролем экстремистского объединения, говорится в иске, создает угрозу информационной безопасности крупных оборонных предприятий, граждан и коммерческих организаций, предоставляет киевским властям возможность размещения дискредитирующих руководство Российской Федерации материалов в российском сегменте интернета.

Генпрокуратура добивается ареста всех этих активов и их передачу в казну.

Гендиректор ООО «Ланта» Александр Васильев сказал, что впервые слышит об иске Генпрокуратуры от корреспондента «Ъ»: «В мой адрес никаких уведомлений об этом не поступало».

Николай Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж