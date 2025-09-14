Студента РУДН приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы студента РУДН Арби Дукаева, сообщает ТАСС. Дукаева признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), а именно запрещенной в России организации «Исламское государство».

Как рассказал один из участников процесса, Дукаев полностью признал вину. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Прокурор просила приговорить его к девяти годам.

Согласно материалам расследования,Дукаев перевел на банковский счет другого фигуранта дела около 12 тыс. руб. На момент совершения преступления студенту было 22 года. По его показаниям, он придерживается «суннитского течения в исламе».

Студента задержали в декабре 2024 года, тогда его подозревали в вербовке знакомых в террористы.