Топливо попало в сезон

Спрос на энергетический и металлургический уголь на азиатском рынке в начале сентября сократился. Продолжительные выходные привели к остановке некоторых коксохимических производств, а электростанции поставили на паузу пополнение запасов из-за похолодания. Российских угольщиков в таких условиях поддерживает ослабление рубля.

На азиатском рынке в начале сентября наблюдается спад активности покупателей энергетического и коксующегося угля, следует из материалов NEFT Research. Как отмечают аналитики, ослабление летней жары привело к сокращению числа заявок: «Электростанции не спешат пополнять запасы топлива, что дополнительно ограничивает спрос». На рынке металлургического угля, указывают эксперты, сказалась остановка части коксохимических производств в Китае.

Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков говорит, что дополнительное давление на рынок оказывает реализация в Китае программы по снижению использования угля и ограничению выбросов углекислого газа, а также увеличение внутренней добычи. Кроме того, по его словам, из-за неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем усиливаются логистические издержки, возникают задержки и сокращается предсказуемость торговых потоков. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов объясняет снижение спроса на коксующийся уголь на китайском рынке сокращением производства стали в стране. В потреблении энергетического угля, по его словам, определенную роль играет климатический фактор.

«Текущий спад на азиатском рынке угля оказывает значительное давление на ключевых поставщиков, особенно тех, кто ориентирован на экспорт в Китай и Индию,— Индонезия, Австралия, ЮАР, Россия, США»,— подчеркивает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Для российских угольщиков, по его словам, ситуация пока некритична, учитывая, что экспортные объемы стабильны и дополнительную поддержку может оказать ослабление курса рубля. По словам Александра Котова, РФ экспортировала в августе около 6,2 млн тонн энергетического угля преимущественно в Китай, Индию и Южную Корею. Экспорт коксующегося угля за тот же период составил 5,5 млн тонн в основном в Китай. Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев отмечает, что спрос на российский уголь поддерживается более низкой стоимостью по сравнению с австралийским.

По данным NEFT Research, цены на российский энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на килограмм в портах Дальнего Востока на неделе, завершившейся 7 сентября, выросли на 2,3%, до $71,5 за тонну (FOB), в условиях дефицита предложения. Коксующийся уголь марки К на этом базисе подорожал на 0,6%, до $148,8 за тонну.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко отмечает, что в случае российского металлургического угля в Китае цены были поддержаны приостановкой работы большинства шахт в провинции Шаньси (в регионе сосредоточено около 50% национальной добычи коксующегося угля) в преддверии парада, приуроченного к 80-летию Победы. «Также предложение в этой провинции дополнительно сдерживалось недавно ужесточившимися региональными мерами по контролю за перепроизводством угля»,— говорит он.

По словам Кирилла Лысенко, до конца октября цены на энергетический уголь в Китае должны постепенно снижаться в основном из-за сезонного снижения потребления. Но в последнюю неделю сентября искажающий эффект будет привнесен необходимостью увеличения запасов угля электростанциями перед каникулами (в честь дня образования КНР), добавляет он. Цены на коксующийся уголь, говорит старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин, зависят от состояния сталелитейной отрасли, а глобальный сектор черной металлургии уже нащупывает дно. Спрос на новое жилье в Китае уже почти перестал падать год к году, а продажи экскаваторов в КНР (опережающий индикатор строительной активности) перешли к уверенному росту в 2025 году, рассказывает эксперт. По словам Никанора Халина, главным индикатором скорого восстановления настроений в секторе, вероятно, станет начало снижения поставок стали из Китая, но пока чистый экспорт металла из страны все еще растет двузначными темпами.

Полина Трифонова