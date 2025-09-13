Главные новости за 13 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Явка на выборах губернатора Краснодарского края во второй день голосования к 15.00 по мск составила 42,5%, избирательные участки посетили 1,9 млн жителей Кубани.

Авиакомпания «Азимут» объявила о восстановлении международных рейсов из Краснодара. Авиаперевозчик возобновит полеты в Стамбул с 17 сентября, в Ереван — с 23 сентября, а в Анталью — с 27 сентября.

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного северо-восточного ветра. Из-за непогоды рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва — Геленджик — Москва перенаправили в аэропорт Минеральных Вод.

Горячеключевский городской суд вынес приговор начальнице отделения почтовой связи, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщину признали виновной в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.

В ночь с 12 на 13 сентября российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.