В Горячем Ключе осудили сотрудницу Почты России за хищение пенсий

Горячеключевский городской суд вынес приговор начальнице отделения почтовой связи, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщину признали виновной в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая знала об отсутствии получателей пенсий по месту жительства. Имея доступ к информационной системе Почты России, она провела фиктивные операции по выплате денежных средств пенсионерам на сумму около 143 тыс. руб., которые впоследствии присвоила.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Подсудимая полностью признала вину как на предварительном следствии, так и в суде. «Нуждалась в денежных средствах», — пояснила она свои действия. Женщина полностью возместила причиненный ущерб.

Суд учел позицию государственного обвинителя, тяжесть преступления, личность подсудимой и наличие смягчающих обстоятельств. В качестве наказания назначен штраф.

Лия Пацан