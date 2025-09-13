Аэропорт Геленджика закрыт из-за сильного ветра

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура, которая взяла ситуацию под контроль.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта, причиной ограничений стал сильный северо-восточный ветер (норд-ост). Из-за непогоды рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва — Геленджик — Москва перенаправили в аэропорт Минеральных Вод.

Воздушная гавань Геленджика возобновила работу в июле 2025 года после трехлетнего перерыва. Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять полеты в город-курорт с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Лия Пацан