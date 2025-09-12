Главные новости за 12 сентября. Тамбов, Курск, Воронеж, Белгород
Опубликованы данные по явке на выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей
В Воронежской области заявили о планах построить завод по переработке пшеницы за 29 млрд рублей
Активы «Детскосельского» в Воронежской области перешли воронежскому «Плодородию»
Белгородским аграриям выделят 877 млн рублей на восстановление после атак ВСУ
Пятеро пациентов Тамбовской психиатрической больницы пострадали при пожаре
Два энергоблока Курской АЭС-2 рассчитывают запустить до 2027 года
Белгородца осудили за недоносение на члена террористического запрещенного РДК