В Воронежской области заявили о планах построить завод по переработке пшеницы за 29 млрд рублей

Компания «Биотех» планирует инвестировать 29 млрд руб. в строительство завода по глубокой переработке пшеницы в биоразлагаемые пластики и крахмал на территории индустриального парка (ИП) «Масловский» в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина (прошло в четверг, 11 сентября, в формате ВКС).

Господин Гусев рассказал господину Хуснуллину о планах по созданию второй очереди ИП «Масловский» и о том, что на территории «планируется разместить 27 компаний-резидентов с общими инвестициями не менее 70 млрд руб». «Одним из крупных резидентов», по словам губернатора, станет компания «Биотех». Как сообщили в пресс-службе облправительства, компания будет строить комплекс по глубокой переработке пшеницы с переработкой 250 тыс. т зерна в год. Инвестор намерен вложить в проект 29 млрд руб. «Продукция, включая биоразлагаемые пластики, крахмал и другие товары, поможет в развитии импортозамещающих технологий»,— отметили в облправительстве.

Какие-либо другие данные об инвесторе региональные власти пока не раскрывают.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Воронежской области не зарегистрировано ни одной компании с названием «Биотех», а всего в РФ зарегистрированы 73 действующих ООО и АО «Биотех».

В ЦФО глубокой переработкой пшеницы в пищевые ингредиенты занимается калужское АО «Биотех Росва». Компания построила в ИП «Росва» в Калужской области комплекс по переработке до 300 тыс. т пшеницы в год в клейковину, крахмал, кормовые добавки, глюкозно-фруктозный сироп, моногидрат глюкозы и сорбитол с элеватором мощностью единовременного хранения до 180 тыс. т зерна. Объем инвестиций составил более 10 млрд руб. На предприятии работают порядка 300 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Биотех Росва» зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 5 млн руб. Основной вид деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Актуальные акционеры АО не раскрываются. По данным на 2016 год, 99% акций приналежало изначально английскому Avanti Investments Ltd., в ходе реализации проекта неоднократно менявшему юрисдикцию с графства Бакингемшир в Англии на Британские Виргинские Острова, а затем — на Мальту. 1% — у московского АНО «Институт перспективных научных исследований» ученого и предпринимателя Льва Черного. «Биотех Росва» в 2024 году получил убыток в 2,67 млрд руб. (-6,06 млрд руб. в 2023-м) при выручке в 8,26 млрд руб. (6,45 млр руб. годом ранее).

Гендектор АО «Биотех Росва» Сергей Родионов вчера не ответил на звонок «Ъ-Черноземье», связаться с Львом Черновым оперативно не удалось.

Ближайшее к Воронежу ООО «Биотех», также работающее в сфере глубокой переработки продукции АПК, зарегистрировано в Липецкой области. Эта компания, связанная с известным в регионе агробизнесменом Александром Чил-Акоповым, в декабре 2023-го запустила в селе Казаки Елецкого района на площадке бывшего крахмало-паточного завода производство кормов для домашних животных (преимущественно, для собак) под брендом Biotex. Также предприятие занимается контрактным производством кормов других марок. По данным властей, предприятие с 25 сотрудниками площадью 1,8 тыс. кв. м и годовой мощностью производства 20 тыс. т продукции заняло территорию в 2 га и обошлось инвестору в 500 млн руб. В октябре того же года «Биотех» заключил с властями соглашение о строительстве второй очереди завода. Ее мощность должна была составить 10 тыс. т продукции в год, стоимость расширения производства — 250 млн руб. Планировалось, что вторая очередь будет строиться после ввода в эксплуатацию первой и запускаться в 2024 году, более точные сроки не назывались. О дальнейшем ходе реализации проекта по расширению производства не сообщалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Биотех» зарегистрировано в Елецком районе Липецкой области в 2020 году. Основной вид деятельности — производство готовых кормов для домашних животных. Уставный капитал 12,5 тыс. руб. 40% компании принадлежит Евгению Преснякову, 20% — Никите Кузьмину, 4,27% — Константину Горшкову. Остальные доли через цепочку юрлиц принадлежат директору «Биотеха» Александру Чил-Акопову, а также Василию Вавасову, Наталье Шамаевой и Игорю Медведеву. В 2024 году «Биотех» получил 68,15 млн руб. убытков (-1,47 млн руб. годом ранее) при выручке в 94,34 млн руб. (5 тыс. руб. в 2023-м).

Крупнейший совладелец «Биотеха» Евгений Пресняков вчера отказался комментировать «Ъ-Черноземье» по телефону, планирует ли его компания инвестпроект в Воронежской области. Директор Александр Чил-Акопов выслушал вопрос «Ъ-Черноземье», попросил продублировать его в мессенджер, а затем прекратил отвечать на звонки и сообщения.

Александр Гусев на ВКС с Маратом Хуснуллиным 11 сентября также сообщил, что в инфраструктуру второй очереди ИП «Масловский» власти планируют в 2026-2027 годах вложить 1,52 млрд руб. Регион рассчитывает привлечь эти средства через механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Господин Гусев представил господину Хуснуллину заявку региона на участие в отборе инфраструктурных проектов для получения кредита. Вторая очередь ИП площадью 244 га создана на территории, прилегающей к первой очереди «Масловского» и особой экономической зоне «Центр».

Сергей Калашников, Ульяна Ларионова