Два энергоблока Курской АЭС-2 рассчитывают запустить до 2027 года

На Курской АЭС-2 (КуАЭС-2) в Курчатове до 2027 года планируют запустить энергоблоки №1 и №2. Об этом написал первый зампред правительства России Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на площадке Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Работы на площадке Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-премьер России добавил, что решения и технологии, которые будут применяться на КуАЭС-2, могут быть тиражированы не только на всю страну, но и за ее пределы при использовании российских проектов строительства атомных станций.

Курская АЭС-2 является единственной в РФ площадкой строительства энергоблоков АЭС, находящейся в активной фазе сооружения. По данным представителей Курской АЭС, в 2025 году работы идут в плановом режиме. Они начались в апреле 2018 года. Проект Курской АЭС-2 предполагает постепенный вывод действующей атомной станции в Курчатове. Всего планируется построить четыре энергоблока. Согласно проекту, два первых будут включать реакторные установки В-510, мощность каждого составит 1 255 МВт.

На ПМЭФ-2025 врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подписали соглашение, согласно которому госкорпорация может вложить 5,3 млрд руб. в развитие региона.

Алина Морозова