Белгородца осудили за недоносение на члена террористического запрещенного РДК

В Белгородской области Валуйский районый суд (этот муниципалитет находится на самой границе с Купянским районом Харьковской области Украины) приговорил к штрафу месного жителя, который не донес силовикам на знакомого, вступившего в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

33-летний Дмитрий Твердохлебов признан виновным в «несообщении о преступлении террористического характера» (ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание — год лишения свободы). Белгородца приговорили к штрафу, размер которого прокуратура не раскрывает. Максимальная сумма по статье — 100 тыс. руб.

Как установил суд, Твердохлебов «располагал сведениями об участии своего знакомого» в «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана террористической и запрещена на территории РФ), но не сообщил их силовикам.

Как сообщили в прокуратуре, расследование вели сотрудники регионального управления ФСБ и полиции, а суд «назначил наказание в виде штрафа с учетом позиции гособвинителя»

В августе прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 26-летнего жителя Белгорода, обвиняемого в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Анна Швечикова