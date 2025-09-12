Белгородским аграриям выделят 877 млн рублей на восстановление после атак ВСУ

Минфин России согласовал выделение Белгородской области 877,2 млн руб. на поддержку аграриев, пострадавших в результате атак вооруженных сил Украины. Средства будут направлены на компенсацию ущерба 47 предприятиям региона, их перечень не уточняется. Об этом сообщили в ведомстве.

В мае правительство РФ выделяло около 618 млн руб. на поддержку бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей.

В 2024 году агропромышленному комплексу Белгородской области из федерального и регионального бюджетов направили 4,6 млрд руб. на развитие отрасли, поделился губернатор Вячеслав Гладков в ежегодном отчете перед областной думой. Он уточнял, что с начала СВО по середину июня 2025-го в регионе от обстрелов пострадали 19 молочно-товарных ферм, 12 свиноводческих и 11 птицеводческих площадок. Выбыло 164,3 тыс. га пашни, погибло 6,5 тыс. коров, 170 тыс. свиней и 1,27 млн голов птицы. Всего, по оценке губернатора, на тот момент ВСУ нанесли ущерб 192 субъектам агропромышленного комплекса.

В конце апреля в белгородском правительстве сообщали, что совокупный ущерб аграриям региона от обстрелов с начала боевых действий превысил 4,8 млрд руб.

Анна Швечикова