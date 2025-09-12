Активы «Детскосельского» в Воронежской области перешли воронежскому «Плодородию»

В ООО «ЗРМ "Бутурлиновский агрокомплекс"» (входит в питерский концерн «Детскосельский») сменился собственник. В начале сентября новым владельцем ООО «Пузевское», входящего в структуру бутурлиновского завода растительных масел, стало воронежское ООО «Плодородие». Компания в равных долях принадлежит Максиму Чистякову и Людмиле Шишлянниковой. На данные в ЕГРЮЛ обратили внимание «Ведомости».

Источники «Ведомостей», знакомые с ситуацией, не исключают, что реальным покупателем могла выступить группа «Агроэко» Владимира Маслова. В компании сообщили, что ООО «Плодородие» не входит в их структуру, однако Максим Чистяков в 2018–2021 годах возглавлял ООО «Экополе», которое позже перешло под управление ООО «Агроэко-менеджмент». В августе 2025 года издание «Невский проспект» сообщало, что интерес к некоторым активам концерна в Ленинградской области проявляла «Эконива».

По данным Rusprofile, ООО «Завод растительных масел "Бутурлиновский"» было зарегистрировано в декабре 1992 года в Бутурлиновке Воронежской области. Основной вид деятельности — производство растительных и животных масел и жиров. Его гендиректором и бенефициаром выступает Юрий Брагинец. Данных об уставном капитале не опубликовано. По итогам 2024 года выручка предприятия уменьшилась на 29%, до 17 млн руб., чистая прибыль выросла на 11%, до 104 тыс. руб. На территории агрокомплекса в 2012 году введен в действие животноводческий комплекс по производству молока производственной мощностью на 1,8 тыс. голов. Для содержания стада основано производство сена, силоса, сенажа (ООО «Пузевское»). Кроме того, выращиваются семяна подсолнечника. ООО «Концерн "Детскосельский"» было зарегистрировано в мае 2010 года в Санкт-Петербурге. Его гендиректором и бенефициаром выступает Юрий Брагинец. Уставный капитал — 1,2 млрд руб. По собственным данным компании, в состав концерна входит более 20 агропромышленных и перерабатывающих предприятий не только в Воронежской области, а также агропредприятия в Ленинградской области и Белоруссии. «Ведомости» уточняют, что в 2019 году в собственности общества находилось 14,5 тыс. га земли, из которых 11,9 тыс. га пригодны для посевов. Более актуальных данных о земельных активах не публиковалось. ООО «Плодородие» было зарегистрировано в апреле 2016 года в Воронеже. Основной вид деятельности — покупка и продажа земельных участков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По 50% принадлежит Максиму Чистякову и Людмиле Шишлянниковой. В 2024 году выручка предприятия увеличилась на 190%, до 527 млн руб., чистая прибыль выросла на 424%, до 43 млн руб.

«Плодородию», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат права на земли в Таловском, Калачеевском, Верхнемамонском, Павловском и других районах Воронежской области, а также Куркинском, Воловском и других районах Тульской области. Здесь же находятся свиноводческие предприятия и заводы комбикормов «Агроэко». Кроме того, у «Плодородия» и структуры ГК Владимира Маслова — ООО «Агроэко-Воронеж» — совпадает адрес регистрации.

Анна Швечикова