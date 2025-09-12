Опубликованы данные по явке на выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей

Избиркомы Курской и Тамбовской областей опубликовали первые данные по явке на досрочные выборы глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курской области в голосовании приняли участие 20 947 человек, или 2,42% от общего количества внесенных в списки избирателей. В Тамбовской области свой выбор сделали 124 396 граждан (15,99%).

Кандидатами на пост губернатора Курской области являются действующий глава региона Александр Хинштейн, представляющий «Единую Россию», депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В Тамбовской области на пост губернатора претендуют действующий глава региона Евгений Первышов от «Единой России» и три депутата облдумы: Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП) и Олег Морозов (ЛДПР). Кроме того, в выборах принимает участие кандидат от «Новых людей» Елена Семилетова.

Алина Морозова