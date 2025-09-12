Главные новости за 12 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области, по предварительным данным, явка избирателей по итогам первого дня голосования составила 25,54%. Первый день выборов прошел спокойно, внештатных ситуаций на сегодняшний день не зафиксировано.

В Багаевском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Воздушная атака отражена в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.

В Ростове-на-Дону стоимость поездок на такси в 2026 году увеличится на 20%. Поэтапное повышение цен связано с тем, что перевозчики работают по заниженным тарифам.

Еще пять районов Ростовской области вошли в зону ЧС. Режим ввели из-за почвенной засухи. Режим ЧС ввели на территории Волгодонского, Кагальницкого, Песчанокопского, Родионово-Несветайского и Тацинского районов.

Арбитражный суд Ростовской области обязал аптеку «Фарм+» заплатит штраф 4 тыс. руб. за нарушения продажи обязательных препаратов, а также сильнодействующих лекарств, которые вызывают привыкание и зависимость.

В Ростовской области в 2025 году подразделения по делам несовершеннолетних вернули в семьи 190 пропавших детей.