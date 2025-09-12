В Багаевском районе осколки БПЛА повредили частный дом и автомобили

В Багаевском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение оперативно устранено специалистами газовой службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Люди не пострадали»,— отметил глава региона.

Воздушная атака отражена в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе. Информация о последствиях уточняется.

Наталья Белоштейн