На Дону первый день голосования завершился без нарушений

В Ростовской области, по предварительным данным, явка избирателей по итогам первого дня голосования составила 25,54%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил заместитель председателя общественной палаты региона Александр Нечушкин. С момента открытия избирательных участков на Дону начал работать общественный штаб независимого наблюдения за выборами.

По словам Александра Нечушкина, первый день выборов прошел спокойно. «В течение дня, в штабе независимого наблюдения находились эксперты и волонтеры, которые принимали сообщения с избирательных участков, — отметил замглавы общественной палаты Ростовской области. — Внештатных ситуаций на сегодняшний день не зафиксировано. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности. Обстановка спокойная, но мы понимаем, что могут быть провокации, организованные извне, в том числе вбросы недостоверной информации. Общественная палата и общественный штаб наблюдения за выборами готовы работать с этими сообщениями и оперативно реагировать».

12-14 сентября на Дону проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Проголосовать жители Ростовской области могут традиционно, на избирательных участках, или дистанционно. Для этого необходимо было заранее зарегистрироваться на онлайн-голосование через Госуслуги. Такой возможностью решили воспользоваться около 258 тыс. человек.

За ходом голосования следят более 13 тысяч наблюдателей — независимых, а также направленных в участковые избирательные комиссии политическими партиями и кандидатами. Кроме этого, участки в регионе оборудованы системами видеофиксации.

Владимир Андреев