В Ростовской области в 2025 году вернули в семьи 190 пропавших детей

В Ростовской области в 2025 году подразделения по делам несовершеннолетних вернули в семьи 190 пропавших детей. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД России.

Чтобы избежать таких ситуаций, правоохранители советуют установить доверительные отношения с ребенком и провести разъяснительную беседу о правилах поведения в экстренной ситуации, применять современные технологические решения, включая GPS-трекеры и специальные мобильные приложения для определения местонахождения ребенка.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в августе в Ростовской области из 110 пропавших живыми нашли 60 человек.

Константин Соловьев