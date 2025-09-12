В Ростовской области в 2025 году вернули в семьи 190 пропавших детей
В Ростовской области в 2025 году подразделения по делам несовершеннолетних вернули в семьи 190 пропавших детей. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД России.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Чтобы избежать таких ситуаций, правоохранители советуют установить доверительные отношения с ребенком и провести разъяснительную беседу о правилах поведения в экстренной ситуации, применять современные технологические решения, включая GPS-трекеры и специальные мобильные приложения для определения местонахождения ребенка.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в августе в Ростовской области из 110 пропавших живыми нашли 60 человек.