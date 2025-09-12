В Ростове аптека заплатит штраф за нарушение продажи сильнодействующих лекарств

Арбитражный суд Ростовской области обязал аптеку «Фарм+» заплатит штраф 4 тыс. руб. за нарушения продажи обязательных препаратов, а также сильнодействующих лекарств, которые вызывают привыкание и зависимость. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Нарушения были выявлены сотрудниками Ростовского регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Во время проверки выяснилось, что в аптеке не было ни одного препарата из обязательного минимального ассортимента, куда входят жаропонижающие, противовирусные препараты, антибиотики и антисептики.

Кроме этого, в документах суда говорится о том, что сотрудники аптеки принимали рецепты на сильнодействующие, опасные и наркотические вещества на устаревших бланках и отпускали в два раза больше препаратов, чем было указано в рецепте. Так, во время проверки 10 июня в аптеке не нашли ни одного лекарства из этого перечня, когда их, согласно системе мониторинга движения лекарственных препаратов, должны были быть несколько тысяч упаковок.

Суд счел представленные доказательства существенными для вынесения административного штрафа.

Наталья Белоштейн