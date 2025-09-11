Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 11 сентября. Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Белгород

Под Воронежем завершено строительство второй очереди логокомплекса Wildberries.

Бывший курский губернатор Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн.

Липецкому коммунисту не удалось отменить штраф за встречу с избирателями.

Воронежский завод кабеля японского концерна сменил владельца.

Застройщик «Зенит» Волковых построит ЖК в Орле.

Игумен Евмений лишился сана в Белгородской епархии.

Агрохолдинг «Доминант» требует через суд регистрацию участков в Липецкой области.