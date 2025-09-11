Главные новости за 11 сентября. Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Белгород
Под Воронежем завершено строительство второй очереди логокомплекса Wildberries.
Бывший курский губернатор Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн.
Липецкому коммунисту не удалось отменить штраф за встречу с избирателями.
Воронежский завод кабеля японского концерна сменил владельца.
Застройщик «Зенит» Волковых построит ЖК в Орле.
Игумен Евмений лишился сана в Белгородской епархии.
Агрохолдинг «Доминант» требует через суд регистрацию участков в Липецкой области.