Главные новости за 11 сентября. Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Белгород

Под Воронежем завершено строительство второй очереди логокомплекса Wildberries.

Бывший курский губернатор Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн.

Липецкому коммунисту не удалось отменить штраф за встречу с избирателями.

Воронежский завод кабеля японского концерна сменил владельца.

Застройщик «Зенит» Волковых построит ЖК в Орле.

Игумен Евмений лишился сана в Белгородской епархии.

Агрохолдинг «Доминант» требует через суд регистрацию участков в Липецкой области.