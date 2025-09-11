Застройщик «Зенит» Волковых построит ЖК в Орле

ООО «СЗ "Стройдевелопмент"», входящее в ГК «Зенит» семьи Волковых планирует строительство десятиэтажного ЖК «Притяжение» на улице Раздольная, 9 в Орле. Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд руб., срок сдачи объекта — 4 квартал 2027 года, следует из опубликованной проектной декларации.

Строительство ведется на земельном участке площадью 1,1 га, взятом в аренду. В здании будет 263 одно- двух- трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса общей площадью 21,4 тыс. кв. м. Дом будет оборудован четырьмя пассажирскими лифтами. На придомовой территории будет расположено 96 гостевых парковочных мест. В ЖК также планируется возвести одну детскую и три спортивных площадок.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Стройдевелопмент"» зарегистрировано в Орле в 2020 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Огуреев. 51% компании принадлежит Александру (Юрьевичу) Волкову, который также является гендиректором АО «СЗ "Зенит"» (владельцы не раскрываются, по последним данным в 2022 году принадлежало Юрию Волкову). Еще 24,5% принадлежит Елене Комарицкой (гендиректор и совладелец ООО «СЗ "Лесной Квартал-7"» и ООО «СЗ "Лесной Квартал-8"», оба на 51% принадлежат Юрию Волкову), 17,15% — Татьяне Ингман, еще по 2,45% — Борису, Софье и Наталье Ингман (им также принадлежат доли в ООО «Эра», ООО «Инвестстрой», ООО «Зенитпроект» и ООО «Спец-Строй», ООО «СЗ "Зенит-ЛК"», ООО «"Специализированный Застройщик» «СЗ "ЖК Лесков"» и ООО «СЗ "Строй-Инжиниринг"», во всех компаниях более 50% принадлежит Юрию или Александру Волковам). Выручка «СЗ "Стройдевелопмент"» по итогам 2024 года составила почти 35 млн руб., чистая прибыль — 19,7 млн руб.

По данным Единого ресурса застройщиков «Зенит» на 1 сентября занимает пятое место среди застройщиков Орловской области, занимая 4,84% доли рынка, в процессе строительства у компании 12,9 тыс. кв. м.

В августе стало известно, что ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-6"», входящий в группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева собирается построить 18-этажный жилой комплекс «Поколения» на улице Льва Толстого в северной части Орла за 872,4 млн руб.

Ульяна Ларионова