Воронежский завод кабеля японского концерна сменил владельца

Воронежский завод по производству волоконно-оптического кабеля связи АО «ОФС Рус Вокк», входящий в японский концерн Furukawa Electric, сменил владельца. 100% актива перешло к американской Лайтера ЛЛС, следует из информации, опубликованной в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Производственная площадка компании расположена в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе, официально была запущена в 2015 году. Отметим, в марте этого года компания Furukawa Electric объявила об объединении своих глобальных подразделений по производству оптоволоконных кабелей под новым бизнес-брендом Lightera.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ОФС Рус Вокк» зарегистрировано в 1999 году в Новоусманском районе Воронежской области. Уставный капитал — 486,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство волоконно-оптических кабелей. Гендиректор — Алексей Волчуков. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд руб., убыток — 159,5 млн руб.

В феврале московская инжиниринговая компания ООО «Интер ТЭК» Тембола Золоева сообщила, что собирается приобрести у литовской группы компаний Limonte АО «Борхиммаш» из воронежского Борисоглебска.

Ульяна Ларионова