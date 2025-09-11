Игумен Евмений лишился сана в Белгородской епархии

Запрещенный в служении клирик Белгородской епархии игумен Евмений (Перистый), на которого в мае напали в ходе презентации книги, официально лишен священного сана решением епархиального церковного суда. Соответствующий указ, утвержденный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, был оглашен на заседании совета, следует из сообщения пресс-службы епархии.

Фото: beleparh.ru

Как решил суд, основанием для лишения сана стало нарушение игуменом Евмением канонических правил Православной церкви. Поводом для церковного судопроизводства послужила «деятельность священнослужителя, связанная с неканоническими духовными практиками, признанная несоответствующей монашескому званию». Игумен Евмений с февраля 2008 года состоял за штатом, а с 1 декабря 2011 года был запрещен в священнослужении. Церковный суд рассмотрел дело запрещенного игумена в июле этого года, после чего решение было направлено на утверждение Патриарху.

Евмению 56 лет. Он работает ведущим консультантом в центре «Отчий дом». В центр обращаются люди, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Для них центр проводит тренинги, консультации, медитации и т. д. Также игумен, по соостоянию на май 2025 года, являлся главным редактором издательства «Свет православия». Ранее он работал в Миссионерском отделе Московского патриархата и Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Монашеский постриг он принял в 1989 году в Киево-Печерской лавре.

28 мая в «Библио-Глобусе» Евмений презентовал книгу «Мудрость сердца: книга осознанной любви». Вечером того же дня стало известно о нападении на священнослужителя в ходе презентации.

Ульяна Ларионова