Бывший курский губернатор Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн

В рамках сделки со следствием экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн руб. По его словам, вознаграждения передавали подрядчики по контрактам на строительство линии обороны на границе с Украиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В признательных показаниях господина Смирнова значится, что его бывший первый заместитель Алексей Дедов тоже получал незаконные вознаграждения. Накануне стало известно о том, что на экс-губернатора завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Бывшие руководители Курской области находятся под стражей с апреля 2025 года. Накануне им продлили заключение в СИЗО на три месяца. Изначально Алексею Смирнову и Алексею Дедову вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), теперь обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб.

Дело Алексея Смирнова и Алексея Дедова стало частью расследования хищения как минимум 4 млрд руб. при возведении фортификаций на границе Курской области с Украиной. Накануне стало известно, что Генпрокуратура передала в суд в Курске дело бывшего гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также главы ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Им вменяется особо крупная растрата на 152 млн руб.

Алина Морозова