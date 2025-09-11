Агрохолдинг «Доминант» требует через суд регистрацию участков в Липецкой области

ООО «Заря» (через ООО «Агродом» в равных долях контролируется совладельцами агрохолдинга «Доминант» Павлом и Светланой Демидовыми) подало иск в арбитражный суд Липецкой области о признании незаконным и отмене решения управления Росреестра по Липецкой области отказать в постановке на кадастровый учет двух земельных участков общей площадью 10,1 га. Это следует из материалов дела.

Спор возник из-за того, что Росреестр отказался включать два участка земли сельхозназначения площадью 1,9 га и 8,2 га в Краснинском муниципальном районе в кадастр. ООО «Заря» настаивает на отмене уведомлений и выполнении государственной регистрации. Суд принял заявление к рассмотрению, обязал стороны представить все доказательства до 7 октября, а предварительное слушание по делу назначено на 14 октября 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Заря» зарегистрировано в Краснинском районе Липецкой области в 2007 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 510 тыс. руб. Гендиректор — Владимир Коростелев. Компания через ООО «Агродом» в равных долях принадлежит совладельцам агрохолдинга «Доминант» Павлу и Светлане Демидовым. Выручка в 2024 году составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 969,3 млн руб.

ГК «Доминант» — агрохолдинг, основанный в 1996 году. Согласно BEFL, группа занимает 17-е место среди землевладельцев, в ее портфеле 320 тыс. га. Группа объединяет сельхозпредприятия, сахарные заводы, элеваторы и молочные комбинаты в Липецкой, Тульской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах России.

В июне розничная сеть «Магнит» продала структурам агрохолдинга «Доминант» бизнес компании «Москва на Дону», специализирующейся на овощах открытого грунта в Липецкой области.

Ульяна Ларионова