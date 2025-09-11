Липецкому коммунисту не удалось отменить штраф за встречу с избирателями

Липецкий областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу второго секретаря местного обкома КПРФ и руководителя фракции партии в облсовете Сергея Токарева на решение Советского райсуда, оштрафовавшего его на 25 тыс. руб. за проведение публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в партии.

Фото с заседания Липецкого облсуда по рассмотрению апелляционной жалобы Сергея Токарева

Фото: из Telegram-канала липецкого обкома КПРФ Фото с заседания Липецкого облсуда по рассмотрению апелляционной жалобы Сергея Токарева

Фото: из Telegram-канала липецкого обкома КПРФ

Поводом для штрафа стала встреча коммуниста с избирателями во дворе жилого дома 30 июля. На следующий день полиция провела обыски в обкоме, изъяв технику и печатные агитационные материалы, распространявшиеся перед выборами в горсовет Липецка. Коммунисты заявили о давлении со стороны региональной власти: по мнению партийцев, они имели право на встречу с избирателями без обязательного уведомления городской администрации, так как она проходила на придомовой территории. Советский райсуд, впрочем, все же признал Сергея Токарева виновным в проведении публичного мероприятия без уведомления властей.

В конце августа господина Токарева второй раз оштрафовали на 25 тыс. руб. за встречу с избирателями в начале месяца. Если коммуниста вновь привлекут к административной ответственности, то он окажется в шаге от уголовного преследования за неоднократные нарушения при проведении митинга (ст. 212.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Для этого его должны оштрафовать «более двух раз в течение 180 дней».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев