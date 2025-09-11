Под Воронежем завершено строительство второй очереди логокомплекса Wildberries

В Новоусманском районе Воронежской области завершено строительство второй очереди логистического комплекса Wildberries площадью 79 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба компании. В течение месяца она начнет функционировать.

Расширение складских мощностей позволит увеличить место хранения товаров в два раза. При полном запуске вместимость логоцентра площадью 156 тыс. кв. м составит более 90 млн единиц товара. Сейчас с комплекса ежедневно отгружают более 250 тыс. товаров по всей России, с открытием второй очереди планируется увеличить показатель в несколько раз.

По данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Московской области в январе 2006 года. Основным видом деятельности является розничная онлайн-торговля. Уставный капитал — 10,1 млн руб. 99% долей принадлежит гендиректору Татьяне Ким. Еще 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку. По собственным данным, чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб. Оборот Wildberries в 2023 году составлял 2,5 трлн руб. Инвестиции РВБ в 2024 году превысили 150 млрд руб., сюда входят вложения в логистическую и ИТ-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году. Ключевым ассортиментом Wildberries является одежда, обувь и аксессуары, на него приходится 67% оборота компании. Помимо России компания представлена в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ.

Первая очередь воронежского логистического комплекса была запущена в июле. Тогда пресс-служба облправительства отмечала, что общий объем инвестиций составил не менее 10 млрд руб., из них более 5 млрд — в первую очередь.

На прошлой неделе стало известно, что стоимость складского комплекса Wildberries и Russ в Курской области увеличилась с 7 до почти 8 млрд руб.

Ульяна Ларионова