Оппозиция не будет жаловаться на смс-рассылку с призывом поддержать врио губернатора Свердловской области

Претенденты на должность губернатора Свердловской области от оппозиционных парламентских партий не стали обращаться в избирательную комиссию региона с жалобой на смс-рассылку, в которой уральцев призвали отдать голос за кандидата от «Единой России» (ЕР) Дениса Паслера на досрочных выборах главы Среднего Урала.

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев подчеркнул, что в случае принятия жалобы избирком не станет накладывать санкций на инициаторов отправки смс-сообщений. «Подобная рассылка — нарушение закона, но уже пройден срок, по которому были возможны санкции. Из-за нее выборы будет нельзя признать недействительными»,— сказал «Ъ-Урал» коммунист.

Обращаться в избирком не намерены и другие. Александр Каптюг (ЛДПР) призвал оппонентов соблюдать закон. Представитель «Новых людей» Рант Краев пояснил, что «подавать жалобу в избирком бессмысленно». «Непонятно на кого направлять, не думаю, что это делала партия власти»,— считает он. Кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов сообщил, что «занят дебатами и встречами», поэтому не обратил внимание на рассылку.

Как рассказали «Ъ-Урал» в облизбиркоме, в комиссию не поступали обращения, касающиеся смс-сообщений с призывом поддержать Дениса Паслера.

О фейковой рассылке от номера InfoER в среду сообщил Центр общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. В региональном отделении ЕР заверили, что не имеют к ней отношения. «Источник сообщений не установлен. Эксперты ЦОН рекомендуют игнорировать их, не переходить по приложенной ссылке»,— добавили в организации.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

В четверг, 11 сентября, в ЕР заявили о DDoS-атаке на сайт своего кандидата Дениса Паслера. «Считаем подобные действия попыткой воспрепятствовать открытой политической конкуренции и ограничить доступ жителей региона к программе кандидата за сутки до начала голосования»,— подчеркнули в партии.

