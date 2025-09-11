На сайт Дениса Паслера совершили DDoS-атаку

Официальный сайт врио губернатора Свердловской области, кандидата в губернаторы Дениса Паслера подвергся DDoS-атаке, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Сайт не работал ночью и утром.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Атака началась 10 сентября в 23:20. «Считаем подобные действия попыткой воспрепятствовать открытой политической конкуренции и ограничить доступ жителей региона к программе кандидата за сутки до начала голосования»,— сказано в сообщении.

DDoS-атака осуществляется с помощью массовой отправки тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой. Из-за этого сайт становится недоступен для пользователей. Так как запросы отправляются через распределенные сети зараженных устройств, установить источник атаки невозможно.

Сайт Дениса Паслера был запущен летом, на нем представлена биография и предвыборная программа. На текущий момент доступ к сайту восстановлен.

Накануне Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области предупредил жителей региона о фейковой рассылке от номера InfoER, в которой призывают поддержать одного из кандидатов на выборах и просят перейти по ссылке. Как сообщили в ЦОН, партия «Единая Россия» не имеет отношения к данной рассылке.

Голосование на выборах губернатора Свердловской области на избирательных участках состоится 12-14 сентября. Должность стала вакантной после отставки Евгения Куйвашева по собственному желанию. В качестве кандидатов на пост губернатора Свердловской области зарегистрированы: Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).

Ирина Пичурина