Свердловчан предупредили о фейковой смс-рассылке перед выборами
Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области предупредил жителей региона о фейковой рассылке от номера InfoER, в которой призывают поддержать одного из кандидатов на выборах и просят перейти по ссылке. Как сообщили в ЦОН, партия «Единая Россия» не имеет отношения к данной рассылке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Источник сообщений на текущий момент не установлен. В ЦОН рекомендуют гражданам игнорировать подобные сообщения и не переходить по ссылкам, содержащимся в них.
Ранее в интернете получило распространение дипфейк-видео с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, в котором он якобы рассказывает о нехватке топлива в регионе.