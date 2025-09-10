Главные новости за 10 сентября. Липецк, Воронеж, Белгород, Курск
Краснодарская ГК «Агротек» собирается вложить еще 2,5 млрд в липецкую площадку
Суд не стал взыскивать с бывших топ-менеджеров банка «Воронеж» 2 млрд рублей
Вице-мэр воронежских Семилук получил штраф за ДТП со сбитым ребенком
На набережной в Воронеже может появиться высотный дом за 2,2 млрд рублей
В Белгороде школы, колледжи и вузы переводят на дистант из-за массовых атак ВСУ
Дело экс-главы корпорации развития Курской области передали в суд
Руководителем «Аксиомы» вместо Кандыбина стал другой депутат воронежской гордумы