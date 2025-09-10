Руководителем «Аксиомы» вместо Кандыбина стал другой депутат воронежской гордумы

АО «Специализированный застройщик финансовая компания "Аксиома"» воронежского бизнесмена Сергея Журавлева сменило руководителя. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым генеральным директором стал депутат Воронежской городской думы от ЛДПР Юрий Яковлев. Он сменил на этом посту Ивана Кандыбина, который возглавлял компанию 25 лет.

председатель фракции ЛДПР в воронежской гордуме Юрий Яковлев

Фото: пресс-служба воронежского реготделения ЛДПР

Фото: пресс-служба воронежского реготделения ЛДПР

Господин Яковлев с сентября 2020 года является депутатом гордумы по единому избирательному округу от ЛДПР, занимает пост председателя фракции партии. Он также стал кандидатом в новый созыв.

В гордуме Юрий Яковлев также возглавляет постоянную комиссию по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, входит в комиссию по экологии и природопользованию. Включен в состав межведомственной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Воронеже. Ранее занимал должность первого заместителя генерального директора АО ФК «Аксиома» и одновременно был гендиректором ООО ПМ «Аксиома». Родился в 1963 году, имеет высшее образование.

27 августа Иван Кандыбин сообщил о своем уходе, отметив, что решение «было трудным, но обдуманным». В 2020 году он был избран депутатом воронежской гордумы пятого созыва по одномандатному округу №17 от «Единой России». Однако в мае 2024 года стало известно, что он не участвовал в партийных праймериз, решив выдвигаться на выборы в шестой созыв как самовыдвиженец по тому же округу.

Анна Швечикова