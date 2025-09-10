В Белгороде школы, колледжи и вузы переводят на дистант из-за массовых атак ВСУ

Сегодня в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района не будет занятий во вторую смену. 11 и 12 сентября они будут работать в дистанционном формате. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что решения приняты «по объективным причинам, связанным с массированной атакой» на муниципалитеты.

Глава региона уточнил, что учащихся школ и колледжей можно будет привести в учебные заведения, если их не с кем оставить дома. Также будут открыты детские сады.

Кроме того, до конца дня приостановлена работа торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов.

Сегодня утром в результате атаки БПЛА на Белгород пострадала 16-летняя девушка. Она получила баротравму, продолжит лечение амбулаторно. Кроме того, были повреждены здание областного правительства, частный дом и два многоквартирных. Ближе к обеду вследствие еще одного удара беспилотников по облцентру пострадал мирный житель. Пациента с осколочным ранением ноги доставляют в горбольницу №2. Из-за детонации дрона повреждены социальный и коммерческий объекты, осколками посечена машина.

