Дело экс-главы корпорации развития Курской области передали в суд

Генпрокуратура России направила в Ленинский районный суд Курска уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Об этом сообщили в ведомстве.

В утвержденном обвинительном заключении фигурируют бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Всем им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года господин Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с «КТК Сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в Курской области. При этом реальной деятельности компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн руб.

Вину ранее признавал только Андрей Воловиков. Все обвиняемые находятся под стражей.

В конце прошлого года Владимира Лукина и Игоря Грабина арестовали в Курске, тогда им вменялось незаконное повторное авансирование части работ на сумму 173 млн руб. С начала 2025-го дело находилось в центральном аппарате МВД.

В апреле 2025 года под следствие попали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. Им инкриминируется растрата на 1 млрд руб. при строительстве линии обороны. Господина Смирнова также заподозрили в получении взятки. Бывшие чиновники также находятся под стражей. По искам Генпрокуратуры с фигурантов связанных дел уже взыскано более 4 млрд руб., присвоенных в процессе возведения линий обороны.

Анна Швечикова