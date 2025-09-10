На набережной в Воронеже может появиться высотный дом за 2,2 млрд рублей

ООО «Специализированный застройщик "Развитие Центр"» (входит в ГК «Развитие» девелопера Сергея Гончарова) опубликовало проект будущего 14-этажного дома комфорт-класса на набережной Массалитинова, 1/1 в Воронеже. Предварительная стоимость строительства — 2,2 млрд руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф» Проект будущего дома на набережной Массалитинова

Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф»

Сдача в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2030 года. Выдача ключей — 31 декабря 2031-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов. В качестве генерального подрядчика привлечено ООО «Центр поддержки и консалтинга "Финансирование капитального строительства"», входящее в ГК господина Гончарова. МКД будет возведен из монолитного железобетона с использованием каменных материалов.

Общая площадь будущего дома составит 23 тыс. кв. м, жилая — 17,8 тыс. кв. м. Запланировано 304 квартиры с чистовой отделкой: 166 однокомнатных (от 23,7 кв. м), 107 двухкомнатных, 29 трехкомнатных и две четырехкомнатные (достигают 120 кв. м). Также предусмотрено 312 нежилых помещений. На придомовой территории хотят организовать по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Парковочные места предусмотрены в подземном паркинге (174), а также на придомовой территории (46).

Проект планируется реализовать на участке в 12,3 тыс. кв. м, который находится в собственности компании. Он расположен у лодочной станции. В 130 метрах от него уже завершено строительство клубного дома BarnHouse (улица Кавалерийская, 1Б) ООО СЗ «Стройинвест» (ГК «Новострой» Максима Савельева).

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Развитие Центр» зарегистрировано в 2020 году в Воронеже для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Лилия Разинкова, единственный собственник — Сергей Гончаров. Выручка по итогам 2024 года — 1,2 млн руб. (+313%), чистая прибыль — 134 млн (+200 061%).

В апреле специализированный застройщик «Град» бизнесменов Максима Шеменева и Станислава Коржова заявил проект клубного дома «О4» недалеко от Чернавского моста в Воронеже стоимостью 291,3 млн руб.

Анна Швечикова