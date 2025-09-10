Краснодарская ГК «Агротек» собирается вложить еще 2,5 млрд в липецкую площадку

Краснодарская группа компаний «Агротек» бизнесмена Николая Грушко намерена расширить производственные мощности на территории особой экономической зоны «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. До 2029 года планируется построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, а также цеха по обработке кукурузы и комплекс по производству удобрений. Объем дополнительных инвестиций — 2,5 млрд руб. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОЭЗ «Липецк» Фото: ОЭЗ «Липецк»

10 сентября «Агротек» ввел в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) «Агротек-Промцентр» на площадке в Елецком районе. Запуск стал завершающим этапом первой очереди строительства производственного комплекса компании. В селекционно-семеноводческий центр было вложено до 2 млрд руб. при первоначальных планах в 1,5 млрд. Проектная мощность комплекса — 30 тыс. т семян в год. ССЦ является «ключевым звеном» технологической цепочки производства полного цикла «Агротек» — от селекционного процесса до выпуска конечной продукции, включая гибридные семена F1, элитные и репродукционные сорта.

Центр спроектирован таким образом, что его мощность может быть увеличена в два раза за счет дооснащения оборудованием, уточнили в компании. Перспектива возможности расширения обсуждалась еще на ПМЭФ-2025.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал запуск ССЦ «стратегическим шагом в развитии агропромышленного комплекса региона и страны». По его словам, проект позволит обеспечить аграриев не только Липецкой области, но и других субъектов РФ высококачественным посевным материалом, сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность: «Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", где формируется аграрный кластер — от производства семян до выпуска средств защиты растений. И, безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК».

ООО «Агротек-Промцентр» зарегистрировано в июне 2022 года в Елецком районе Липецкой области. Основной вид деятельности — обработка семян для посадки. Генеральным директором с июня 2025 года является Татьяна Жальских. Единственный учредитель — Николай Грушко. В 2024 году выручка ООО «Агротек-Промцентр» дсоставила 7,17 млн руб., а чистый убыток — 34,59 млн руб.

Анна Швечикова